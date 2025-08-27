У ярославца конфисковали BMW за вождение в нетрезвом виде

В Ярославле суд конфисковал в собственность государства автомобиль BMW X1, собственник которого неоднократно садился за руль в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В надзорном ведомстве рассказали, что в июне 2025 года 34-летний ярославец, управлявший BMW X1, был остановлен полицейскими на улице Городской Вал. От прохождения освидетельствования он отказался, что приравнивается к состоянию опьянения.

При этом в 2023 году он был привлечен к ответственности за аналогичное деяние, поэтому в отношении местного жителя возбудили дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Суд признал его виновным и назначил 360 часов обязательных работ, а также запретил управлять ТС на протяжении двух лет.

Алла Чижова