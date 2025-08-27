В Сухом Логу построят первый на Среднем Урале хилинг-отель за 1,24 млрд рублей

В селе Новопышминское под Сухим Логом построят первый в Свердловской области хилинг-отель, сообщили департамент информационной политики региона. Завершить создание всех очередей проекта планируется к 2028 году, строительство уже началось.

Проект «Аура Урала» будет реализован на базе бывшего профилактория «Металлург» и пионерлагеря «Восход». Инвестиции в реновацию существующих зданий и строительство глемпинг-парка на 41 гостевую виллу оцениваются в 1,24 млрд руб. Сейчас в старых зданиях профилактория и лагеря проводится ревизия и замена инженерных сетей, построены первые индивидуальные виллы.

Соглашение о сопровождении проекта подписано на выставке «Иннопром-2025» между Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области и компанией «Аренда 720». Планируется создание 168 новых рабочих мест. Помимо глемпинга, будут построены спа- и детокс-центр с велнес-программами. Комплекс займет 6 га и будет включать лесные бассейны, термальные зоны, пляжный клуб на реке Пышма, детский центр, сыроварню и другие объекты. Министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин подчеркнул, что это поможет привлечь большое количество туристов.

Хилинг-отели направлены на оздоровительный отдых. Они не занимаются профилактикой или лечением конкретных заболеваний — гостям предлагается снять напряжение и восстановить физическое и эмоциональное здоровье. В основе программ — сочетание термотерапии, водных и дыхательных практик, функционального питания, работы с телом и вниманием.

Ранее администрация Екатеринбурга вынесла на общественные обсуждения проект, касающийся строительства второго отеля «Рамада». Согласно документам, помимо гостиницы в новом восьмиэтажном объекте оборудуют аквапарк.

Ирина Пичурина