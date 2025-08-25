Проект по строительству гостиницы с аквапарком у «Рамады» вынесли на обсуждения

Администрация Екатеринбурга вынесла на общественные обсуждения проект, касающийся строительства второго отеля «Рамада». Согласно документам, помимо гостиницы в новом восьмиэтажном объекте оборудуют аквапарк. Как сообщалось ранее, вторую очередь отеля Ramada by Wyndham Yekaterinburg Hotel&Spa («Рамада») планируют построить в 2028 году. Объем инвестиций составит более 3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Следующая фотография 1 / 2 Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

По проекту на первом этаже комплекса будут располагаться входные вестибюли с мягкими зонами и стойками администратора, лаундж-бар, кафе и ресторан с кухней. Второй этаж займет развлекательный центр, с этого же этажа из нового объекта можно будет перейти в первую очередь гостиницы за счет наземного перехода. Третий этаж отведен под административные помещения персонала и кухню, кроме того, на этаже расположится SPA-центр, где выделены места под кабинеты для массажа и SPA-процедур.

С четвертого этажа нового комплекса на двух уровнях сделают аквапарк, где предусмотрены бассейны как закрытые, в том числе с горкой, так и открытые — на эксплуатируемой кровле комплекса. Там также откроют несколько видов саун, хаммам, джакузи, кафе и зоны с шезлонгами. Аквапарк будет обслуживать как гостей отеля, так и горожан, приехавших для разового посещения комплекса. Площадь аквапарка составит 1,9 тыс. кв. м. Сама гостиница займет с четвертого по седьмой этажи — она рассчитана на 120 номеров. Восьмой этаж займет конференц-центр. На подземных этажах будет паркинг на 99 мест.

«Фасад здания выполнен в виде выразительной пластики, формирующей плавный, волнообразный силуэт, что создает ощущение текучести и природного движения. Подчеркнутый белый контур не только выполняет визуальную функцию, но и создает входные акценты»,— указано в документации.

Как сообщалось ранее, соглашение о сопровождении инвестиционного проекта по строительству было заключено между ООО «Гостинично-Развлекательный комплекс «Евразия» (входит в группу компаний корпорации «Маяк») и агентством привлечения инвестиций Свердловской области.

Общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения использования земельного участка для гостиничного обслуживания проходят на сайте городской администрации с 22 августа по 12 сентября. Оставить свои замечания и предложения можно до 1 сентября.

Мария Игнатова