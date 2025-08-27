«Желтый» уровень опасности объявлен в Петербурге из-за ливней и гроз

В Санкт-Петербурге 27 августа объявлен «желтый» уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. В городе ожидаются дожди и грозы, сообщили в пресс-службе Смольного.

Этот уровень будет действовать в среду до 21:00. Синоптики прогнозируют дожди, местами пройдут ливни, грозы и град.

Власти города просят петербуржцев и гостей города соблюдать особую осторожность на дорогах в связи с высоким риском аварий, а также избегать приближения к шатким конструкциям, рекламным щитам и старым деревьям, если это возможно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «желтый» уровень опасности действовал в Петербурге с 9:00 до 21:00 26 августа.

Татьяна Титаева