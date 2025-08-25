В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности с вечера 25 августа

По данным Росгидрометцентра, с 23:00 25 августа до 09:00 в 26 августа на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с туманом, а далее с 9:00 до 21:00 26 августа — тот же уровень погодной опасности из-за грозы и дождя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Во вторник в Северной столице +15…+17 градусов днем +9…+11 градусов ночью, пишет в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что циклон «Северин» вновь стал причиной ливней и гроз в Петербурге.

Артемий Чулков