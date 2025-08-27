После налета беспилотников в Новошахтинске повреждено семь домов

В результате налета БПЛА в Новошахтинске были повреждены семь домов и два автомобиля. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бондаренко в Telegram-канале.

Пострадали крыши домов и окна в районе поселка Соколово-Кундрюченский в Ростовской области, который входит в состав города Новошахтинск. После заседания комиссии по ликвидации ЧС члены рабочих групп выехали на место для оценки ущерба, говорится в сообщении.

Сегодня ночью ВСУ при помощи беспилотников атаковали семь муниципалитетов Ростовской области. В Ростове-на-Дону загорелась крыша четырехэтажного дома, из здания эвакуировали 15 жильцов. По предварительным данным, никто не пострадал.