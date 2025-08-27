Установлен виновник пожара, в котором пострадала многодетная семья

В отношении 60-летнего жителя Ярославской области возбудили уголовное дело по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) после пожара в Тутаевском округе. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Низова Фото: Ольга Низова

В ведомстве рассказали, что в феврале этого года в многоквартирном доме в Чебаково произошел пожар. Огонь охватил 240 кв.м., все имущество было уничтожено. Общий материальный ущерб составил почти 2 млн руб. Как сообщала глава округа Ольга Низова, без вещей осталась многодетная семья.

В ходе проверки обстоятельств происшествия дознаватели МЧС сделали вывод, что дом загорелся из-за нарушений правил пожарной безопасности в одной из квартир.

«По предварительным данным, мужчина зажег свечу, чтобы согреться, так как в квартире отсутствовало отопление, и оставил ее без присмотра на полу. Кроме того, выяснилось, что мужчина регулярно курит и тушит сигареты об пол. Экспертиза показала, что источником возгорания с равной вероятностью могли стать как непотушенная свеча, так и тлеющее табачное изделие»,— сообщили в ГУ МЧС.

Алла Чижова