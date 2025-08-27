Россельхознадзор пресек ввоз 23 тонн сена в Туву

С 19 по 20 августа на стационарном посту «Шивилиг» в ходе совместного рейда специалистов Управления Россельхознадзора по республикам Хакасия и Тыва и сотрудников ГИБДД задержаны три машины, незаконно перевозившие 22,8 тонны сена в рулонах. Об этом сообщил Telegram-канал надзорного ведомства.

Как установили специалисты Россельхознадзора, груз без ветеринарных сопроводительных документов следовал из Ермаковского и Минусинского районов Красноярского края в Туву.

По требованию Россельхознадзора, груз возвращен к месту погрузки. Виновным объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Как писал «Ъ-Сибирь», управление Россельхознадзора в период с января по июль 2025 года досмотрело 16,2 тыс. куб. м древесины хвойных пород, поставляемой на экспорт из Хакасии. Рост по отношению к тому же периоду прошлого года составил 20,4%.

Михаил Кичанов