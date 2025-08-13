Экспорт древесины из Хакасии с начала 2025 года вырос на 20,4%

Управление Россельхознадзора по Республике Хакасия в период с января по июль 2025 года досмотрело 16,2 тыс. куб. м древесины хвойных пород, поставляемой на экспорт. Это на 20,4% больше, чем за тот же период годом ранее, отметили в ведомстве.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Основной объем древесины был поставлен в Таджикистан (14,6 тыс. куб. м, 90,5%), Узбекистан (0,99 тыс. куб. м, 6,1%) и Киргизию (0,44 тыс. куб. м, 2,97%).

Как отметили в Россельхознадзоре, вся экспортируемая древесина соответствовала карантинным фитосанитарным требованиям стран импортеров.

Как писал «Ъ-Сибирь», в В Красноярском крае в 2024 году снизился экспорт лесопродукции. С территории края было экспортировано 4,1 млн куб. м. пиломатериалов и круглого леса, тогда как в 2023-м — 4,3 млн куб. м.

Михаил Кичанов