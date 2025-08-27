Казахстанский «Кайрат» впервые вышел в основную стадию Лиги чемпионов

Казахстанский футбольный клуб «Кайрат» в серии пенальти обыграл шотландский «Селтик» в ответном матче раунда play-off квалификации Лиги чемпионов и впервые в своей истории вышел в общий этап турнира. Встреча прошла на Центральном стадионе в Алма-Ате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pavel Mikheyev / Reuters Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Первый и ответный матчи квалификации завершились со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались игроки «Кайрата» — 3:2.

«Кайрат» сыграет в еврокубковом турнире во второй раз в истории. В сезоне-2021/22 алматинская команда заняла последнее место в группе H Лиги конференций — третьем по силе еврокубке. В основной этап Лиги чемпионов из казахстанских команд выходила только «Астана» в сезоне-2015/16.

За участие в основном этапе Лиги чемпионов «Кайрат» получит €18,6 млн. При этом, по данным портала Transfermarkt, стоимость всего состава клуба оценивается в €12,8 млн.

Также в основную стадию Лиги чемпионов впервые в своей истории вышли еще два клуба. Кипрский «Пафос» обыграл сербскую «Црвену Звезду» (2:1, 1:1), норвежский «Будё-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, одержал победу над австрийским «Штурмом» (5:0, 1:2).

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов пройдет 28 августа в Монако. Турнир стартует 16 сентября.

Таисия Орлова