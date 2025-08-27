Обвиняемый в убийстве и расчленении тела балезинец заключил контракт с Минобороны

Балезинский райсуд приостановил уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомой (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, подсудимый заключил контракт с Минобороны и отправится на специальную военную операцию (СВО).

судебное заседание от 16 мая 2025 года

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии



Следствие считает, что в марте мужчина задушил 44-летнюю знакомую во время ссоры и хранил ее тело на балконе квартиры в течение двух месяцев. В мае он расчленил тело и выбросил его в мусорный бак. Останки были обнаружены в мусорно-сортировочном комплексе Глазова и частично в доме обвиняемого.

Суд удовлетворил ходатайство начальника пункта отбора на военную службу о приостановлении производства по делу и отмене меры пресечения.