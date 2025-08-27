В ярославском картофеле обнаружили превышение нитратов

В картофеле, выращенном в Ярославской области, выявили полуторакратное превышение уровня содержания нитратов. Об этом сообщили в тверском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Также не прошли проверку картофель и свекла, взятые в костромской столовой. Испытания были проведены 25 августа. В филиале рассказали, что общая площадь посевов, с которой отбирались образцы, составила 61,6 га.

«Полученные лабораторией результаты исследований размещены в системе "Веста" и срочным отчетом направлены в территориальные Управления Россельхознадзора для принятия правовых мер реагирования»,— говорится в сообщении учреждения.

Ранее в правительстве области сообщали, что в 2025 году в регионе посадить картофель планируют на площади 3,5 тысячи гектаров. По итогам сельскохозяйственного сезона 2024 года с полей собрали 29,4 тыс. тонн картофеля.

Алла Чижова