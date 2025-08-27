Дорожники завершили ремонт на Автомобильной улице и Волхонском шоссе

Дорожные службы обновили дорожное покрытие на участках Автомобильной улицы и Волхонского шоссе. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

На Автомобильной улице заменили свыше 12 тыс. кв. м покрытия на отрезке протяженностью более 1 км, а также отремонтировали тротуары и нанесли новую разметку.

В рамках ремонта Волхонского шоссе на участке более 2 км уложили свыше 30 тыс. кв. м нового асфальта.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на петербургских мостах заменят более 100 тыс. кв. метров дорожного покрытия.

Артемий Чулков