Осужденному за взятки экс-полицейскому добавили срок за разглашение гостайны

В Красноярске рассмотрели еще одно уголовное дело бывшего замначальника полиции края Михаила Привалихина, который обвинялся в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ). С учетом двух прежних приговоров, которые экс-полицейскому вынесли за получение взяток (ст. 290 УК РФ), общее наказание составило 14,5 лет строгого режима и штраф в размере 24 млн руб., сообщил Telegram-канал судейского сообщества региона.

Бывший замначальника краевой полиции по оперативной работе Михаил Привалихин находится под стражей с осени 2022 года. В ведомстве он отвечал за организацию работы таких подразделений, как управление уголовного розыска, управление экономической безопасности и противодействия коррупции, Центр по противодействию экстремизму, оперативно-розыскная часть по обеспечению безопасности лиц, подлежащих госзащите, бюро специальных технических мероприятий, отделение Национального бюро Интерпола и др.

В отношении экс-полицейского завели сразу несколько уголовных дел. В одном из них речь шла о получении взятки на сумму 9 млн руб. от владельца похоронного бизнеса, которому якобы покровительствовал Михаил Привалихин. Помимо денег собственник ритуального бюро передал ему охотничий карабин Browning за 200 тыс. руб. и iPhone стоимостью 80 тыс. руб. В июне 2024 года за это преступление бывшего стража порядка осудили на 12 лет.

Илья Николаев