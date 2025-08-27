Теннисистка Диана Шнайдер проиграла в первом круге US Open

Россиянка Диана Шнайдер, занимающая 17-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), уступила 52-й ракетке мира Лауре Зигемунд в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open) — заключительного в сезоне турнира Большого шлема.

Диана Шнайдер

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Диана Шнайдер

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Теннисистки провели на корте 2 часа 34 минуты. Встреча завершилась со счетом 7:6(7:3), 2:6, 6:3 в пользу немки. Во втором круге турнира Лаура Зигемунд сыграет против российской теннисистки Анастасии Захаровой.

Ранее во второй круг US Open пробились российские теннисистки Мирра Андреева, Анастасия Потапова, Полина Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анна Блинкова, Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова.

Матчи US Open проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке. Общий призовой фонд соревнований составляет $90 млн. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

Таисия Орлова