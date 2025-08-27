Baden Family закроет «Шарташ Пляж» и перевезет его на место ТРЦ «Комсомолл»

Компания Baden Family, управляющая термальными комплексами под брендом «Баден-Баден», объявила о закрытии «Шарташ пляж». Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, планируется провести демонтаж бассейнов, которые перевезут в новый акватермальный комплекс «Баденленд» в бывшем ТРЦ «Комсомолл».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Шарташ пляж» / vk.com Фото: «Шарташ пляж» / vk.com

«Реальность такова, что работать на полную мощность в условиях существующих ограничений, наложенных на объект, не представляется возможным. Поэтому мы решили перевезти существующее оборудование на другую нашу локацию, развитие которой сейчас стоит в приоритете у компании»,— прокомментировали в компании.

Напомним, «Шарташ Пляж» открылся в конце июля 2023 года, но вскоре администрация Екатеринбурга заявила, что разрешение на строительство не выдавалось. Прокуратура Свердловской области считала бассейны самовольными постройками и добивалась их сноса через суд.

Мария Игнатова