«Действующая система экзаменов неэффективна и требует реформы»

Президент Ассоциации «Русское общество оценщиков» Юрий Козырь:

Ассоциация «Русское общество оценщиков» (РОО) с 2017 года последовательно критикует квалификационный экзамен в оценочной отрасли, приводя аргументы о его бюрократизации и неэффективности для повышения качества оценочных услуг. Надо отметить, что в последние восемь лет перечень экзаменационных вопросов почти не обновлялся, а сам экзамен превратился в финансовую нагрузку для участников рынка (5900 руб. на экзамен + транспортные расходы) без улучшения практики оценки. Затраты времени и ресурсов на подготовку и сдачу данного экзамена неоправданны.

Юрий Козырь

Статистика РОО также показывает рост жалоб после введения экзамена: 284 в 2022 году против 221 в 2016 году при сокращении общего числа оценщиков в стране (например, численность РОО сократилась с 6920 (2016 год) до 2990 (2023 год) человек).

Особо тревожат проблемы оценщиков с новых территорий (ДНР/ЛНР) и из прифронтовых регионов, которым сдать экзамен в Москве практически невозможно. Из 300 специалистов ДНР и ЛНР лишь два вступили в РОО из-за сложности экзамена. Обязательная его сдача в Москве к тому же увеличивает их расходы в два-три раза.

Ассоциация РОО предлагает альтернативные механизмы: заменить экзамен на ежегодное повышение квалификации (60 часов за 3 года), ввести дистанционную аттестацию для удаленных регионов (кроме «входа в профессию»), фиксировать обучение в реестре СРО с методической поддержкой от вузов. Также мы считаем, что было бы правильно передать СРО полномочия по контролю за повышением квалификации и закрепить в 135-ФЗ право СРО разрабатывать программы для нее.

РОО считает, что в нынешнем виде квалификационный экзамен тормозит развитие профессии оценщика. Трехлетняя пересдача отвлекает действующих специалистов от реальной работы. Молодые кадры тоже не идут в оценку из-за барьеров, связанных с высокими затратами на подготовку к экзамену и отсутствием льгот для начинающих оценщиков. Действующая система экзаменов неэффективна и требует реформы. Решение — замена периодической аттестации на обязательное обучение с интеграцией СРО в регулирующие процессы.

Член совета Ассоциации «Русское общество оценщиков» (РОО) Дмитрий Хлопцов:

Эффективность действующего квалификационного экзамена в области оценочной деятельности вызывает сомнения: хотя он и возвел барьер для низкоквалифицированных специалистов, говорить о повышении качества оценочных услуг вследствие этого не приходится. Экзамен сдавали и будут сдавать те, кто демпингует на рынке оценки и выполняет заказные работы, искажая рыночную стоимость. От этих главных негативных факторов на рынке он не избавил нас.

Дмитрий Хлопцов

В то же время эффект ухода с рынка неквалифицированных кадров проявился только вначале, в первую волну экзамена в 2017–2018 году. Сегодня высокие затраты времени и ресурсов на подготовку и сдачу квалификационных экзаменов приводят скорее к тому, что вынуждают отказываться от сдачи экзаменов матерых оценщиков и/или новичков, приводя к уходу из профессии зрелых специалистов и непоступлению молодых. Профессия потеряла приток инициативной молодежи и получила дополнительный уход пожилых кадров.

Считаю, что хорошим альтернативным механизмом укрепления профессии может стать периодическое повышение квалификации оценщиками при сохранении экзамена как входа в профессию. Неоднократно на совещаниях в комитете по собственности Совета федерации РФ мы озвучивали это предложение РОО, наглядно иллюстрируя это снижением числа студентов по программам подготовки оценщиков и приходом в нашу сферу случайных людей, сумевших сдать экзамен как заученный тест.

Сам институт саморегулирования в сфере оценки, введенный государством в 2007 году, к 2017 году только набрал силу и сегодня может, безусловно, регулировать качество услуг, проводя политику контроля за демпингом, «заказухой» на основе вмененных функций по контролю, экспертизе отчетов и образования специалистов. Более того, у многих СРО и РОО, в частности, сформировался тесный контакт с известными вузами России, методологически поддерживающими специалистов и способными организовать востребованные программы повышения квалификации.