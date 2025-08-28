Лучшие из лучших
Ассоциация «Русское общество оценщиков» провела ежегодный конкурс «Лидеры оценки — 2024»
Несмотря на сложную внешнеэкономическую обстановку, российский рынок оценочных услуг демонстрирует устойчивость. Профессиональное сообщество подтверждает свою адаптивность к постоянным изменениям, высокий уровень профессионализма и взаимную поддержку, что является залогом стабильности и доверия к отрасли. Ярким свидетельством этого стали итоги IX Общероссийского конкурса общественного признания «Лидеры оценки — 2024», организованного Ассоциацией «Русское общество оценщиков» (РОО).
Фото: Getty Images
Как ведущая отраслевая Ассоциация, РОО последовательно выполняет свою миссию: объединяет участников рынка, защищает их профессиональные интересы, продвигает передовые практики и способствует формированию цивилизованной оценочной среды в России. Профессиональные конкурсы, такие как ежегодный рейтинг «Лидеры оценки», играют ключевую роль в укреплении рыночных позиций компаний, повышении квалификации специалистов и престижа самой профессии оценщика.
Уже девятый год подряд конкурс Ассоциации «Русское общество оценщиков» остается уникальной площадкой для поощрения и общественного признания вклада оценочных компаний в развитие отрасли. Независимое профессиональное жюри, состоящее из экспертов сообщества, провело тщательный и непредвзятый анализ участников, оценив уровень развития компаний, их опыт и квалификацию специалистов.
Для обеспечения справедливости и учета специфики участники были разделены на три категории по численности штатных оценщиков: крупные компании (15+ оценщиков), средние компании (5–15 оценщиков) и небольшие компании-практики (до 5 оценщиков).
Внутри каждой категории победители определялись по ряду специализированных номинаций, отражающих ключевые направления оценочной деятельности: оценка бизнеса и ценных бумаг, оценка прав требования, оценка нематериальных активов, оценка недвижимости (региональный/федеральный уровень), оценка имущества для целей изъятия, оценка машин и оборудования, оценка транспортных средств и др.
Важным итогом конкурса является не только награждение победителей в номинациях, но и публикация рейтинга оценочных компаний на сайте РОО и страницах ведущих российских СМИ.
Итоги общероссийского конкурса общественного признания «Русского общества оценщиков» «Лидеры оценки — 2024»
|
Рейтинг формируется на основе комплексного анализа деятельности участников по трем ключевым секторам: потенциал развития бизнеса — финансовые показатели, клиентская база, масштаб проектов; кадровый потенциал — квалификация и опыт специалистов, наличие уникальных экспертов; опыт участника — длительность работы компании на рынке, портфолио реализованных проектов.
Каждый сектор оценивался по фактическим данным с учетом весовых коэффициентов, а итоговый балл определил позицию компании в общем рейтинге.
Конкурс «Лидеры оценки — 2024», основанный на принципах открытости, добросовестности и объективной проверки данных, в очередной раз подтвердил свой статус ключевого отраслевого события. Он не только выявляет лучших из лучших в оценочной отрасли, но и служит мощным катализатором для дальнейшего укрепления деловой репутации добросовестных оценочных компаний России и повышения стандартов профессии в целом.