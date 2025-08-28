Лучшие из лучших

Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ассоциация «Русское общество оценщиков» провела ежегодный конкурс «Лидеры оценки — 2024»

Несмотря на сложную внешнеэкономическую обстановку, российский рынок оценочных услуг демонстрирует устойчивость. Профессиональное сообщество подтверждает свою адаптивность к постоянным изменениям, высокий уровень профессионализма и взаимную поддержку, что является залогом стабильности и доверия к отрасли. Ярким свидетельством этого стали итоги IX Общероссийского конкурса общественного признания «Лидеры оценки — 2024», организованного Ассоциацией «Русское общество оценщиков» (РОО).

Фото: Getty Images

Как ведущая отраслевая Ассоциация, РОО последовательно выполняет свою миссию: объединяет участников рынка, защищает их профессиональные интересы, продвигает передовые практики и способствует формированию цивилизованной оценочной среды в России. Профессиональные конкурсы, такие как ежегодный рейтинг «Лидеры оценки», играют ключевую роль в укреплении рыночных позиций компаний, повышении квалификации специалистов и престижа самой профессии оценщика.

Уже девятый год подряд конкурс Ассоциации «Русское общество оценщиков» остается уникальной площадкой для поощрения и общественного признания вклада оценочных компаний в развитие отрасли. Независимое профессиональное жюри, состоящее из экспертов сообщества, провело тщательный и непредвзятый анализ участников, оценив уровень развития компаний, их опыт и квалификацию специалистов.

Для обеспечения справедливости и учета специфики участники были разделены на три категории по численности штатных оценщиков: крупные компании (15+ оценщиков), средние компании (5–15 оценщиков) и небольшие компании-практики (до 5 оценщиков).

Внутри каждой категории победители определялись по ряду специализированных номинаций, отражающих ключевые направления оценочной деятельности: оценка бизнеса и ценных бумаг, оценка прав требования, оценка нематериальных активов, оценка недвижимости (региональный/федеральный уровень), оценка имущества для целей изъятия, оценка машин и оборудования, оценка транспортных средств и др.

Важным итогом конкурса является не только награждение победителей в номинациях, но и публикация рейтинга оценочных компаний на сайте РОО и страницах ведущих российских СМИ.

Итоги общероссийского конкурса общественного признания «Русского общества оценщиков» «Лидеры оценки — 2024»

Номинация Наименование компании
Крупные компании с численностью штатных оценщиков от 15 человек
«Лидер по оценке квартир в Москве и Московской области» Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности»
«Лидер по оценке недвижимости в Москве» Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки Аверс»
«Профессионализм и опыт команды» Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит»
«Лидер по оценке бизнеса и нематериальным активам» Группа компаний «Евроэксперт»
«Лидер по оценке квартир» Общество с ограниченной ответственностью «Независимый консалтинговый центр Эталонъ»
«Лидер по оценке движимого имущества» Общество с ограниченной ответственностью «ИнтеллектИнвестСервис»
«Лидер по оценке для МСФО, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018» Общество с ограниченной ответственностью «Русская служба оценки»
«Лидер по оценке недвижимости в Приволжском федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки»
«Лидер по оценке прав требования по кредитным обязательствам» Консалтинговая группа «2Б Диалог»
Средние компании с численностью штатных оценщиков от 5 до 15 человек
«Лидер по оценке недвижимости» ООО «Финкон Эксперт»
«Лидер по оценке недвижимости в Северо-Западном федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки Петербургская недвижимость»
«Лидер по оценке недвижимости в Москве» Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания Юрдис»
«Лидер по оценке недвижимости в Сибирском федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский оценщик»
«Вклад в развитие отрасли» Общество с ограниченной ответственностью «Ко-Инвест»
«Лидер по оценке машин и оборудования» Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная компания ПСВ»
«Лидер по оценке для МСФО, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018» Общество с ограниченной ответственностью «РостЭкспертОценка»
«Лидер по участию в судебных экспертизах» ООО «АФК Концепт»
«Лидер по оценке для МСФО, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018» ООО «Форпост Солюшнс»
«Лидер по оценке транспортных средств» Общество с ограниченной ответственностью «Московская служба экспертизы и оценки»
«Лидер по оценке недвижимости в Московской области» ООО «Компания оценки и права»
«Лидер по оценке недвижимости в Приволжском федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Городской центр оценки Радар»
«Лидер по оценке бизнеса» Общество с ограниченной ответственностью «АйБи-Консалт»
Небольшие компании с численностью штатных оценщиков до 5 человек
«Лидер по оценке недвижимости в Центральном федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания ВарМи»
«Лидер по оценке недвижимости в Москве» Общество с ограниченной ответственностью «Бюро технической инвентаризации и оценки»
«Профессионализм и опыт команды» Общество с ограниченной ответственностью АКОМ
«Лидер по оценке недвижимости в Южном федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма Центр Аналитик»
«Лидер по оценке недвижимости в Дальневосточном федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития инвестиций»
«Лидер по оценке недвижимости в Сибирском федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Партнеры и консультанты»
«Лидер по оценке недвижимости в Северо-Западном федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр Эксперт-Оценка»
«Лидер по оценке недвижимости в Приволжском федеральном округе» Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки и права Визит»
«Лидер по оценке для МСФО, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018» Общество с ограниченной ответственностью «Евро Аудит Групп»
«Лидер по участию в судебных экспертизах» Союз «Кузбасская торгово-промышленная палата»
«Лидер по оценке движимого имущества» Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки и экспертиз»
«Лидер по оценке недвижимости в Московской области» Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа Формула успеха»
«Лидер по оценке бизнеса» ООО «Главэкспертоценка»

Рейтинг формируется на основе комплексного анализа деятельности участников по трем ключевым секторам: потенциал развития бизнеса — финансовые показатели, клиентская база, масштаб проектов; кадровый потенциал — квалификация и опыт специалистов, наличие уникальных экспертов; опыт участника — длительность работы компании на рынке, портфолио реализованных проектов.

Каждый сектор оценивался по фактическим данным с учетом весовых коэффициентов, а итоговый балл определил позицию компании в общем рейтинге.

Конкурс «Лидеры оценки — 2024», основанный на принципах открытости, добросовестности и объективной проверки данных, в очередной раз подтвердил свой статус ключевого отраслевого события. Он не только выявляет лучших из лучших в оценочной отрасли, но и служит мощным катализатором для дальнейшего укрепления деловой репутации добросовестных оценочных компаний России и повышения стандартов профессии в целом.

