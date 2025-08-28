Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Оценка инвестиционных проектов

Оценочная организация Выручка по направлению за 2024 год (тыс. руб.)
1 «Комонвелс» 217 077
2 «Николиерс» 195 525
3 «Центр корпоративных решений» 42 670
4 «АК Консалтинг Груп» 39 120
5 «Терра Докс Инвест» 31 200
6 «Форпост Солюшнс» 28 260
7 «ОЗФ Групп» 17 900
8 «Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества» 13 350
9 «КОНТИ» 11 540
10 «АБН-Консалт» 11 214
11 «ОКС ЛАБС» 9 950
12 «Апхилл» 9 088
13 «Бюро оценки бизнеса» 8 300
14 «КК «2Б Диалог» 7 734
15 «ЛЛ-Консалт» 7 185
16 «ФТТ Групп» 6 428
17 «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» 4 930
18 «Интеллектинвестсервис» 4 920
19 «Экспертное бюро оценки и консалтинга» 4 654
20 «Центр оценки «Петербургская недвижимость» 3 736

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Как мы считали

Очередной, 21-й по счету выпуск рэнкингов оценочных компаний рейтингового агентства RAEX представлен двумя списками — крупнейшие по объему выручки оценочные организации и крупнейшие по объему выручки группы оценочных компаний (архивы рэнкингов доступны на сайте www.raex-rr.com).

В списке оценочных организаций каждый участник представлен одним юридическим лицом; в списке оценочных групп участниками являются группы зависимых лиц. Критерий ранжирования в списках — выручка, полученная от оценочной деятельности за 2024 год.

Одно из условий включения в рэнкинги — соответствие выручки участника показателям, отраженным в отчетности и в системах «СПАРК-Интерфакс», «Ресурс БФО», кроме случаев, если для подтверждения выручки предоставлена налоговая декларация.

В выпуске также представлены субрэнкинги крупнейших оценочных организаций по направлениям оценочной деятельности — они составлены на основе заверенной информации их участников. Участники ранжируются в таких списках по показателю выручки, полученной от услуг рассматриваемого направления оценки.

Подробная методика и принципы составления рэнкингов оценочных компаний и групп доступны на сайте рейтингового агентства RAEX (www.raex-rr.com).

