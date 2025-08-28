Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Переоценка основных средств / оценка в целях МСФО

Оценочная организация Выручка по направлению за 2024 год (тыс. руб.)
1 «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» 112 624
2 «Эверест Консалтинг» 110 048
3 «Русаудит» 49 600
4 «Центр независимой экспертизы собственности» 34 000
5 «Сарона Групп» 23 854
6 «Сильвер Бридж Консалт» 22 378
7 «РостЭкспертОценка» 21 365
8 «Свисс Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс» 15 398
9 «КГ «ФЭО» 15 250
10 «Форпост Солюшнс» 15 182
11 «КК «2Б Диалог» 14 400
12 «Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества» 14 100
13 «Финансы-Оценка-Консалтинг» 13 670
14 «Русская Служба Оценки» 12 324
15 «Комонвелс» 10 438
16 «Аудиторская компания «Деловой Профиль» 9 831
17 «Бюро оценки бизнеса» 9 520
18 «Центр оценки «Аверс» 7 834
19 «ЛЛ-Консалт» 6 770
20 «Агентство Оценки» 6 641

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Как мы считали

Очередной, 21-й по счету выпуск рэнкингов оценочных компаний рейтингового агентства RAEX представлен двумя списками — крупнейшие по объему выручки оценочные организации и крупнейшие по объему выручки группы оценочных компаний (архивы рэнкингов доступны на сайте www.raex-rr.com).

В списке оценочных организаций каждый участник представлен одним юридическим лицом; в списке оценочных групп участниками являются группы зависимых лиц. Критерий ранжирования в списках — выручка, полученная от оценочной деятельности за 2024 год.

Одно из условий включения в рэнкинги — соответствие выручки участника показателям, отраженным в отчетности и в системах «СПАРК-Интерфакс», «Ресурс БФО», кроме случаев, если для подтверждения выручки предоставлена налоговая декларация.

В выпуске также представлены субрэнкинги крупнейших оценочных организаций по направлениям оценочной деятельности — они составлены на основе заверенной информации их участников. Участники ранжируются в таких списках по показателю выручки, полученной от услуг рассматриваемого направления оценки.

Подробная методика и принципы составления рэнкингов оценочных компаний и групп доступны на сайте рейтингового агентства RAEX (www.raex-rr.com).

