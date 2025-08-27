Спрос на поездки в Казань поездом вырос летом на 10%

Казань вошла в топ-10 самых популярных направлений для летних поездок на поезде. Спрос на железнодорожные билеты в столицу Татарстана вырос на 10% по сравнению с летом 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Казань заняла девятое место в рейтинге популярных направлений для поездок на поезде. Лидером стала Москва с долей 25,3% от общего количества заказов, на втором месте — Санкт-Петербург (12,8%), на третьем — Сочи (6,2%). В топ-10 также вошли Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Симферополь и Тюмень.

По стоимости проживания Казань оказалась на втором месте среди самых дорогих направлений — средняя цена за сутки в отеле составила 7,8 тысячи рублей. Дороже оказался только Нижний Новгород с 9 тысячами рублей за ночь. Самым бюджетным направлением стал Симферополь со средней стоимостью 4,8 тысячи рублей за сутки.

Наибольший рост популярности среди железнодорожных направлений показал Симферополь — спрос вырос на 20%. В то же время популярность Екатеринбурга снизилась на 10%.

Ранее сообщалось, что интерес туристов к Татарстану вырос на 15% в летнем сезоне 2025 года.

Анар Зейналов