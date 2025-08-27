В Ярославской области в ДТП пострадали двое детей

В Некрасовском округе на 43-м км дороги Ярославль — Любим перевернулся мопед, пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария произошла 26 августа около 21:00. По информации правоохранителей, 16-летний водитель мопеда не справился с управлением и совершил опрокидывание ТС. Водителю назначено амбулаторное лечение, а его 10-летняя пассажирка госпитализирована.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова