В Ярославле с 29 августа может открыться платформа на Соколе

В Ярославле 29 августа может начать работу железнодорожная платформа на Соколе, соответствующая остановка уже появилась в расписании. Об этом сообщает портал Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В пресс-центре Северной железной дороги пока не могут подтвердить открытие остановки с указанной даты. Напомним, что с 1 июля в городе запустили «легкое метро»: к действующим 39 пригородным поездам добавили 10 составов, которые останавливаются на платформах Депо, Липовая гора, Дунайка, Приволжье, Филино и Которосль.

Планировалась и остановка на Соколе. Двумя месяцами ранее там только проводились работы по обустройству платформы. По мнению властей Ярославля, новая остановка поможет разгрузить проспект Фрунзе.

Алла Чижова