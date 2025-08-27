Ночью над Черноземьем сбили девять БПЛА: есть разрушения

За ночь с 26 на 27 августа над Россией ликвидировали 26 беспилотников, включая девять над Черноземьем. Четыре БПЛА сбили над Орловской областью, три — над Белгородской и два — над Курской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков подтвердил ночные атаки ВСУ. В облцентре в результате детонации БПЛА о дорожное полотно пострадало остекление в трех квартирах двух многоквартирных домов. Власти Орловской области сообщили об отсутствии последствий. Оперштаб Курской области также подтвердил информацию Минобороны РФ, режим опасности атаки БПЛА в регионе продлился с 19:42 до 06:42.

Прошлой ночью над Черноземьем уничтожили 16 БПЛА.

Кабира Гасанова