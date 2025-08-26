С вечера над Черноземьем сбили 16 БПЛА

Дежурные средства ПВО с 20:00 25 августа до 06:10 26 августа уничтожили над Россией 80 беспилотников, в том числе 16 над Черноземьем. Восемь БПЛА сбили над Белгородской областью, шесть — над Курской и Орловской, по одному — над Воронежской и Липецкой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил в своем Telegram-канале, что в одном из районов области при падении обломков БПЛА получил повреждения объект инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о семи сбитых БПЛА за сутки и отсутствии последствий. Оперштаб Курской области и власти Липецкой области подтвердили атаки. Белгородские власти пока не прокомментировали данные Минобороны РФ.

За минувшие выходные при обстрелах Черноземья со стороны Украины один человек погиб и 11 были ранены.

Кабира Гасанова