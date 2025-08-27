В Госдуме рассказали, с кем нельзя будет делиться сим-картами с сентября

С 1 сентября в России вступит в силу закон о штрафах за передачу сим-карт третьим лицам. Купить карты близким родственникам можно, но отдавать их коллегам и друзьям будет запрещено, пояснил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Депутат уточнил, что исключения сделаны только для лиц, указанных в Семейном кодексе: супруги, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки. При этом за кратковременную передачу телефона с сим-картой штрафовать не будут — можно давать друзьям позвонить или на время подключиться к интернету.

«Безвозмездное и кратковременное использование номера для личных нужд не считается нарушением»,— объяснил ТАСС господин Немкин. Он добавил, что правонарушением не будет считаться передача сим-карт или телефонов сотрудникам госорганов и экстренных служб для оперативных звонков.

По закону за передачу сим-карт третьим лицам грозит штраф - до 50 тыс. руб. для граждан, до 200 тыс. руб. — для юрлиц.

26 августа Минцифры опубликовало второй пакет антифрод-мер, разработанных правительством. Было предложено около 20 инициатив, в том числе значительное ужесточение ответственности операторов связи за нарушения правил продажи сим-карт.

Подробности — в материале «Ъ» «Власти наносят пакетный удар».