Петербургский метрополитен потратит 1,5 млрд рублей на охрану станций и тоннелей

Метрополитен Санкт-Петербурга наймет мобильные группы быстрого реагирования для обеспечения защиты станций и тоннелей. На оказание услуг отвели 1,5 млрд рублей, следует из опубликованной закупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Заказчик ожидает, что мобильные группы будут выполнять задачи круглосуточно. Специалисты должны реагировать на подготовку совершения или совершение актов незаконного вмешательства в зоне транспортной безопасности, задерживать лиц, застигнутых при совершении преступления или административного правонарушения, влекущих за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создающих угрозу наступления таких последствий.

Исполнитель приступит к оказанию услуг с 1 ноября текущего года и завершит 31 октября 2027-го. Мобильные группы будут работать на 146 локациях, среди которых станции и тоннели.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что документацию по ремонту станции «Гражданский проспект» подготовят за 94 млн рублей.

Татьяна Титаева