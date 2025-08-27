Объем вкладов граждан в банках Удмуртии увеличился на 26,3% за год

Объем средств граждан на вкладах и счетах в банках Удмуртии на 1 июля составил 363,3 млрд руб., что на 26,3% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России. В этот объем не входят средства на счетах эскроу.

Сберегательная активность жителей региона остается высокой. «Проценты по депозитам, предлагаемые банками, по-прежнему превышают инфляцию и помогают людям сохранять сбережения»,— говорится в сообщении.

Напомним, 339,2 млрд руб. составил объем средств граждан на вкладах и счетах в банках Удмуртии по итогам первого квартала 2025 года, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.