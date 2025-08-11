Объем вкладов граждан в банках Удмуртии увеличился на 28% в первом квартале года

339,2 млрд руб. составил объем средств граждан на вкладах и счетах в банках Удмуртии по итогам первого квартала 2025 года, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В этот объем не входят средства на счетах эскроу, которые население использует для покупки жилья в новостройках, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

«Несмотря на некоторое снижение процентных ставок, банковские вклады остаются привлекательными в качестве дополнительного дохода для граждан. Цифры показывают, что жителям Удмуртии по-прежнему выгоднее сберегать, чем тратить», — отмечает управляющая отделением Банка России в Удмуртии Татьяна Жиганшина.

Напомним, 331,5 млрд руб. хранились на банковских вкладах и других счетах жителей Удмуртии по данным на 1 января 2025 года. Это на 30,7% больше по сравнению с началом 2024 года.