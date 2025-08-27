В Челябинске суд отправил под домашний арест директора центра диагностики ОКБ №3

Калининский районный суд Челябинска избрал меру пресечения руководителю единого консультативно-диагностического центра функциональной диагностики ГАУЗ «Областная клиническая больница №3» Владимиру Мыльникову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями. Его отправили под домашний арест, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Вопрос об обжаловании будет решен после изучения судебного акта»,— отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Владимира Мыльникова задержали 25 августа. По версии следствия, с января по март 2024 года руководитель диагностического центра, являясь также членом аукционной комиссии, обеспечил беспрепятственное заключение контракта между областной больницей и подконтрольной ему организацией на оказание услуг по расшифровке электрокардиографических данных и медицинских исследований. Его стоимость составила более 11,6 млн руб. Однако эти услуги дублировали работу, которую проводил сам консультационный центр, считает следствие.