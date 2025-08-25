В Челябинске на директора центра диагностики ОКБ №3 завели уголовное дело

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя единого консультативно-диагностического центра функциональной диагностики ГАУЗ «Областная клиническая больница №3» Владимира Мыльникова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контрактов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Преступление выявило УФСБ РФ по Челябинской области. По версии следствия, с января по март 2024 года руководитель диагностического центра, являясь также членом аукционной комиссии, обеспечил беспрепятственное заключение контракта между областной больницей и подконтрольной ему организацией на оказание услуг по расшифровке электрокардиографических данных и медицинских исследований. Его стоимость составила более 11,6 млн руб. Однако эти услуги дублировали работу, которую проводил сам консультационный центр, считает следствие.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Руководителю центра может грозить до десяти лет лишения свободы.