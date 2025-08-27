Пентагон выделил более $67,3 млн для ускорения разработки ракет ERAM

Пентагон обязался выделить двум подрядчикам свыше $67,3 млн, чтобы ускорить разработку авиационной ракеты увеличенной дальности ERAM (Extended Range Air Munition). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на контрактную документацию.

Компании CoAspire LLC из Вирджинии направлено более $33,8 млн вместо $13,2, которые Пентагон планировал выделить изначально. Zone 5 Technologies LLC из Калифорнии получила контракт на $33,5 млн вместо изначальных $7,7 млн. Оба контракта предполагают создание прототипов ракет ERAM, говорится в публикации.

Из документов следует, что контракты были заключены с помощью «соглашения об иных транзакциях» (ОТА). Это гибкий механизм, который используется для ускоренного заключения сделок в обход традиционных процедур по закупкам.

На прошлой неделе The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM.

Подробнее — в материале «Ъ» «США помогут Украине дальнобойно»