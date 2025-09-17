Дни рождения
Сегодня исполняется 63 года заместителю председателя Совета федерации Константину Косачеву
Константин Косачев
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Его поздравляет директор Института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН Федор Войтоловский:
— Дорогой Константин Иосифович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Вы человек многих талантов и ипостасей: политик, парламентарий, дипломат, аналитик и переговорщик, публицист и спортсмен-мотоциклист, но самое главное — надежный товарищ и друг. Сил Вам, здоровья для служения Отечеству и всех трудов!
Сегодня исполняется 39 лет министру промышленности и торговли Антону Алиханову
Антон Алиханов
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Его поздравляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников:
— Уважаемый Антон Андреевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Для меня большая честь многие годы знать Вас не только как авторитетного и эффективного руководителя, но и как надежного друга. Ваша феноменальная работоспособность и умение брать на себя ответственность в самых сложных ситуациях всегда вызывали искреннее восхищение и уважение. Уверен, что Ваш профессионализм, энергия и преданность делу и дальше будут служить укреплению экономики России. Ценю наше дружеское общение и конструктивное сотрудничество. От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть все проекты будут успешно реализованы на благо России.