Сегодня исполняется 63 года заместителю председателя Совета федерации Константину Косачеву

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Константин Косачев

Его поздравляет директор Института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН Федор Войтоловский:

— Дорогой Константин Иосифович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Вы человек многих талантов и ипостасей: политик, парламентарий, дипломат, аналитик и переговорщик, публицист и спортсмен-мотоциклист, но самое главное — надежный товарищ и друг. Сил Вам, здоровья для служения Отечеству и всех трудов!

Сегодня исполняется 39 лет министру промышленности и торговли Антону Алиханову

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Антон Алиханов

Его поздравляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников:

— Уважаемый Антон Андреевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Для меня большая честь многие годы знать Вас не только как авторитетного и эффективного руководителя, но и как надежного друга. Ваша феноменальная работоспособность и умение брать на себя ответственность в самых сложных ситуациях всегда вызывали искреннее восхищение и уважение. Уверен, что Ваш профессионализм, энергия и преданность делу и дальше будут служить укреплению экономики России. Ценю наше дружеское общение и конструктивное сотрудничество. От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть все проекты будут успешно реализованы на благо России.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»