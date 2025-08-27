Норвегия потратила более $7 млн за лето на борьбу с плывущей из России горбушей

Этим летом в Норвегии во всех реках северных губерний Тромс и Финнмарк выловили около 154 тыс. особей горбуши. Эту рыбу норвежцы считают «бедствием и неприятностью», пишет местная газета VG.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lucas Jackson / Reuters Фото: Lucas Jackson / Reuters

Как пояснят издание, каждые два года сотни тысяч горбушей заплывают в реки Норвегии. Сразу после нереста они разлагаются, гниют и погибают. В результате «горбуша становится серьезной экологической проблемой»: она распространяет болезни, вытесняет атлантического лосося и ухудшает качество воды.

По данным Норвежского агентства по охране окружающей среды, на мероприятия по борьбе с горбушей в этом году выделили 74,5 млн норвежских крон ($7,39 млн). Ловушки для этой рыбы были установлены на 53 реках, что вдвое больше, чем во время предыдущего нашествия горбуши в 2023 году.

VG пишет, что «борьба с горбушей — это огромный труд, который был бы невозможен без волонтеров». Им предлагают бесплатное жилье и зарплату в $35 тыс. в месяц. Однако желающих мало, и в основном на эту работу приезжают жители Финляндии.

Об экспорте российской рыбы — в материале «Ъ» «Рыба помахала хвостом».