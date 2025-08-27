Аэропорт Казани работает штатно, ограничения на использование воздушного пространства в его районе не вводились. Об этом сообщили в Росавиации.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Росавиация опровергла сообщения о закрытии аэропорта Казани

«Аэропорт Казани работает штатно, принимает и отправляет рейсы, ограничения на использование воздушного пространства в его районе не вводились», — говорится в сообщении ведомства.

В последний раз ограничения на аэропорты Казани и Нижнекамска вводились утром 26 августа. В Казани ограничения действовали с 06:07 до 07:20 мск, в Нижнекамске — с 06:46 до 07:50 мск. За это время один самолет был направлен на запасной аэродром.

В то же утро в Татарстане объявлялся режим «Беспилотная опасность». Для аэропорта Казани план «Ковер» действовал до 6:53 мск, для аэропорта Нижнекамска — до 7:49 мск.

