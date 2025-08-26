Аэропорты Татарстана закрывали на час утром

Аэропорты Казани и Нижнекамска утром ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые продлились около часа. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения в аэропорту Казани действовали с 06:07 до 07:20 мск, в аэропорту Нижнекамска — с 06:46 до 07:50 мск. В период действия ограничений один самолет был направлен на запасной аэродром.

В Татарстане в 5:58 мск был объявлен режим «Беспилотная опасность», который вводится при выявлении беспилотных летательных аппаратов, движущихся в направлении республики. Для аэропорта Казани план «Ковер» действовал до 6:53 мск, для аэропорта Нижнекамска — до 7:49 мск.

Анар Зейналов