Иркутский аэропорт заказал предпроектные предложения для «Иркутска-Нового»

АО «Международный аэропорт Иркутск» объявило торги на право разработки предпроектных предложений по строительству аэропорта «Иркутск-Новый "Ключевая "». Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.

Максимальная цена выполнения работ составит 29 млн руб. Итоги торгов будут подведены 29 августа.

Собственником АО «Международный аэропорт Иркутск» является правительство Иркутской области. Как писал «Ъ-Сибирь», строительство нового аэропорта оценивается предварительно в сумму более 70 млрд руб.

Валерий Лавский