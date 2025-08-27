Производство шин во втором квартале упало почти на 19%

Производство легковых шин в РФ во втором квартале сократилось на 18,9% год к году, до 7,39 млн штук, следует из данных ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»). Относительно первого квартала также зафиксировано снижение — на 10,5%. В июне, согласно ЦРПТ, объемы выпуска шин показали самые низкие результаты минимум с января 2024 года.

Гендиректор «Кордианта» Вадим Володин заявил, что производители ожидают снижения продаж в предстоящем зимнем сезоне из-за существенного сокращения реализации новых автомобилей. По данным «Автостата», за январь—июль рынок новых легковых машин упал на 24%, до 651 тыс. штук.

По данным ЦРПТ, розничные продажи легковых шин в РФ во втором квартале в деньгах снизились на 14,6% год к году, до 32,06 млрд руб. По сравнению с первым кварталом показатель вырос на 35,4%. По словам источника “Ъ”, «скорее всего, на шины давали хорошие скидки, в том числе чтобы разгрузить склады».

Согласно ЦРПТ, средневзвешенные цены на легковые шины во втором квартале сократились на 4,3% квартал к кварталу, до 6,77 тыс. руб. Это на 13,6% больше, чем годом ранее. По подсчетам Ikon Tyres, в штуках в первом полугодии рынок легковых шин упал почти на 14%, а продажи компании выросли на 1,2%.

