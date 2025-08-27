Покрышки почувствовали давление

Выпуск легковых шин во втором квартале продолжил сокращаться, объемы за июнь оказались на грани исторических минимумов. Снижение производственных планов — следствие падения продаж новых автомобилей и желания граждан сэкономить. Впрочем, в третьем квартале намечается сезонное оживление спроса, считают в отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Производство легковых шин в РФ во втором квартале сократилось на 18,9% год к году, до 7,39 млн штук, следует из данных ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»). Относительно первого квартала также фиксируется негативная динамика — на 10,5%. При этом в июне, согласно обзору ЦРПТ, объемы выпуска шин показали самые низкие результаты минимум с января 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

О том, что российские компании в условиях низкого спроса и затоваривания на рынке шин вынуждены корректировать свои производственные программы, “Ъ” сообщал еще в мае (см. “Ъ” от 16 мая). Гендиректор «Кордианта» Вадим Володин поясняет, что производители ожидают снижения продаж в предстоящем зимнем сезоне из-за существенного сокращения реализации новых автомобилей. По данным «Автостата», за январь—июль рынок новых легковых машин сократился на 24%, до 651 тыс. штук. «Чем меньше новых автомобилей будет приобретено в течение года, тем меньше будет куплено комплектов зимних шин для этих автомобилей»,— говорит топ-менеджер.

Согласно опросу “Ъ” среди экспертов и участников отрасли, в этом году граждане стали затягивать со сменой резины.

Господин Володин полагает, что причина этому — аномальная весна с перепадами температур. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков видит здесь общий тренд на экономию среди населения.

Корректировать производственные планы шинников заставляют и неутешительные прогнозы автопроизводителей по возможному переходу на сокращенный график работы, добавляет Вадим Володин. В частности, в сентябре возможность введения режима четырехдневной недели планирует рассмотреть АвтоВАЗ. Дополнительные факторы, продолжает топ-менеджер,— экономия со стороны такси и каршеринга, вызванная в том числе высокой ключевой ставкой. Одни принимают решение не расширять парк, другие оптимизируют расходы на техническое обслуживание или максимально «докатывают» шины, а кто-то переходит на более дешевый сегмент китайских шин, объясняет господин Володин.

Во втором квартале производители традиционно делают упор на зимние шины, напоминает Максим Кадаков. Согласно ЦРПТ, выпуск нешипованных зимних шин во втором квартале год к году упал на 26,6%, до 1,11 млн штук, всесезонных — на 27,3%, до 210 тыс. штук, летних — на 40%, до 1,64 млн, других сегментов — на 3,8%, до 4,43 млн штук.

Розничные продажи легковых шин в РФ во втором квартале, следует из данных ЦРПТ, в деньгах снизились год к году на 14,6%, до 32,06 млрд руб. Однако по сравнению с первым кварталом показатель вырос на 35,4%.

«Скорее всего, на шины давали хорошие скидки, в том числе чтобы разгрузить склады»,— поясняет динамику источник “Ъ”. Согласно ЦРПТ, средневзвешенные цены на легковые шины во втором квартале сократились на 4,3% квартал к кварталу, до 6,77 тыс. руб. Это на 13,6% больше, чем годом ранее. По подсчетам Ikon Tyres, в штуках в первом полугодии рынок легковых шин упал почти на 14%, а продажи компании выросли на 1,2%.

Импорт, по словам господина Кадакова, продолжает давить на российский рынок. Зарубежные поставки легковых шин во втором квартале, согласно ЦРПТ, выросли год к году на 11%, до 5,4 млн штук. Впрочем, относительно первого квартала отмечается тенденция на спад — минус 26%.

Эксперты и участники рынка оценивают производственные перспективы третьего квартала скорее пессимистично. По прогнозу Максима Кадакова, в лучшем случае выпуск останется на уровне второго квартала. Вадим Володин ожидает продолжения снижения производства. В связи с началом зимнего сезона в третьем квартале спрос относительного второго увеличится, хотя и покажет значительное снижение год к году, добавляет топ-менеджер.

Наталия Мирошниченко