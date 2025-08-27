Структура Владислава Свиблова купила «Амурмедь»

АО «Кросс Холдинг» Владислава Свиблова 25 августа стало владельцем ООО «Амурмедь», следует из ЕГРЮЛ. До 2016 года «Амурмедь» входила в «Интергео» Михаила Прохорова. Компания уже несколько раз меняла собственников.

Представитель Владислава Свиблова рассказал “Ъ”, что ООО «Амурмедь» куплено в рамках комплексной сделки с группой физлиц. Основными объектами этой сделки выступали горнопромышленная компания «Сахтахан» и Зейская горная компания. Решение о дальнейшем развитии проекта пока не принято, добавил он. Сумма сделки не уточняется.

До 1 сентября 2019 года «Амурмедь» в рамках поисковой лицензии занималась разработкой медно-порфирового месторождения Иканское в Амурской области. Лицензия была прекращена по окончании срока пользования. По данным Минприроды, запасы месторождения, первооткрывателем которого выступает «Амурмедь», составляют 635,5 тыс. тонн меди и 79,5 тонны золота. Также там нашли серебро и молибден.

