В России снижаются продажи безрецептурных препаратов

Объем российского аптечного рынка за первые шесть месяцев 2025 года составил 1,1 трлн руб., увеличившись на 12% год к году, подсчитали в DSM Group. Темпы роста рынка заметно снизились: в первом полугодии 2024-го он составлял 17%.

Тенденция объясняется снижением продаж лекарственных препаратов. По данным DSM Group, в январе—июне 2025 года в фармрознице было продано 2,1 млрд упаковок. Это на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении показатель скорректировался почти на уровень инфляции — прибавил 10% год к году, до 872,9 млрд руб. Остальной объем рынка сформировали парафармацевтические препараты.

В январе—июне объем продаж безрецептурных препаратов достиг 1,22 млрд, потеряв 5,5% год к году. Сокращение продаж лекарств без рецепта объясняется отсутствием в этом году сезонного пика заболеваемости гриппом и ОРВИ. По итогам осени—зимы 2024–2025 годов заболеваемость гриппом снизилась до 120 на 100 тыс. населения, что стало самым низким показателем за последние почти 30 лет.

Продажи рецептурных препаратов в натуральном выражении, по данным DSM Group, в первом полугодии достигли 890,17 млрд упаковок, прибавив год к году 0,1%. В денежном выражении рост составил 14%, до 490,7 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Аптеки подвел насморк».