Южная Корея не получала от США запроса на передачу земель под военными базами

США не подавали запрос о передаче права собственности на земельные участки, арендуемые в Южной Корее под размещение военных баз. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на представителя МИД южнокорейской республики.

«Мы оказываем прямую и косвенную поддержку для обеспечения стабильной обстановки пребывания сил США в Южной Корее. Частью этой поддержки является предоставление земли под размещение американской базы»,— цитирует агентство представителя МИД.

Уточняется также, что аренда участков под военные базы полностью соответствует Соглашению о статусе сил. Этот документ регулирует правовой статус пребывания вооруженных сил США в Южной Корее.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном заявил о том, что «рассматривает возможность обратиться к Южной Корее с просьбой о передаче в собственность землю под крупной военной базой».

