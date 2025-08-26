Трамп хочет получить в собственность военную базу в Южной Корее

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность обратиться к Южной Корее с просьбой о передаче в собственность американской стороне крупной военной базы, которую США сейчас арендуют в Республике Корея. Заявление было сделано в Белом доме во время встречи с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.

«Я бы хотел посмотреть, сможем ли мы избавиться от договора аренды, получить в собственность землю, на которой стоит огромная военная база»,— отметил господин Трамп.

Президент США отказался комментировать вопрос о сокращении численности американских военнослужащих в стране, которых, по его словам, там более 40 тыс.