Пострадавшие от ливней жители омского райцентра получают единовременную выплату

Семьи поселка Таврическое, чьи дома пострадали от подтопления, получают в качестве единовременной выплаты от 15 тыс. до 90 тыс. руб. О ходе выплат сообщила администрация Таврического района.

По данным властей, по состоянию на 26 августа средства направлены на счета около 40 жителей райцентра. Прием заявлений продолжается.

Как писал «Ъ-Сибирь», причиной самых масштабных с 1986 года подтоплений в Таврическом стали проливные дожди в середине августа. На пике стихии подтопленными оказались десятки жилых домов и сотни приусадебных участков. По данным главного управления МЧС по Омской области, к утру 27 августа вода оставалась в восьми частных жилых домах и на 161 участке.

Валерий Лавский