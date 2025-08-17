В райцентре Омской области после дождей подтоплены десятки домов

Десятки домов оказались подтопленными в рабочем поселке Таврическое — административном центре Таврического района Омской области. Причиной стали мощные ливни, обрушившиеся на населенный пункт на этой неделе. Из-за подтоплений введен режим повышенной готовности.

«Уровень воды в среднем по райцентру упал на 15 см. Воду удалось отвести от 20 домов. Подтопленными остаются 64 дома»,— сообщила районная администрация 16 августа. В работах по откачке воды принимают участие около 50 человек.

Таврический район находится на юге Омской области. В райцентре проживает около 11 тыс. человек. По данным местных властей, подобных подтоплений в поселке не было с 1986 года.

Валерий Лавский