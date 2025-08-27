Венесуэла выступила против размещения в Карибском море атомных подлодок США

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто выразил обеспокоенность намерением США отправить войска в Карибское море и разместить там атомные подводные лодки. В связи с этим Венесуэла обратилась к генеральному секретарю ООН, выразив надежду на вмешательство организации в ситуацию. Информацию об этом в своих соцсетях разместил сам глава МИД республики, сообщив, что встречался по данному поводу с постоянным координатором ООН в Венесуэле Джанлукой Рамполлой.

Иван Хиль Пинто также заявил, что США отправляют войска в Карибский бассейн «под предлогом борьбы с наркотрафиком», однако это ложные обвинения, так как усилия правительства Венесуэлы по борьбе с наркотиками «были официально признаны Управлением ООН по наркотикам и преступности».

Ссылаясь на письмо Постоянного представительства Венесуэлы при ООН государствам-членам ООН, глава МИД уточнил, что США намерены разместить в Карибском бассейне военные корабли, включая ракетный крейсер USS Lake Erie и быстроходную атомную подводную лодку USS Newport News. Эти корабли прибудут в пункты назначения в начале сентября. В письме также указано, что Венесуэла призвала Соединенные Штаты «немедленно прекратить военное присутствие в Карибском бассейне и гарантировать неприменение ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне».

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил о неком приказе для своих вооруженных сил «поддерживать Венесуэлу» в случае начала проведения на ее территории военной операции со стороны США. Американские СМИ, со ссылкой на источники сообщали, что Дональд Трамп принял решение направить десантную эскадру в Карибское море «борьбы с латиноамериканскими наркокартелями».

Влад Никифоров, Иркутск