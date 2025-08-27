Для красноярских участников СВО меняют порядок определения малоимущими

В Красноярском крае планируется изменить порядок расчета дохода и стоимости имущества для определения малоимущими участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Соответствующий законопроект внесла в законодательное собрание региона краевая прокуратура.

Документ вносит изменения в региональный закон «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края». «Законопроект предлагает не учитывать при расчете дохода все выплаты, связанные с участием в СВО и исключить из расчета стоимости имущества земельные участки, предоставленные участникам СВО и их семьям бесплатно»,— говорится о его содержании в сообщении краевого парламента.

По оценке авторов законопроекта, он будет способствовать социальной защите военнослужащих, «особенно в условиях, когда многие из них возвращаются к мирной жизни и сталкиваются с жилищными трудностями».

Как писал «Ъ-Сибирь», в середине августа в Красноярском крае увеличили размер единовременной региональной выплаты при заключении контракта с Министерством обороны РФ. Теперь она составляет 1,7 млн руб.

Валерий Лавский