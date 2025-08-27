У семьи генерала Кузнецова изымают имущество на 500 млн рублей

Генпрокуратура России намерена взыскать с семьи экс-начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова в доход государства имущество, приобретенное с нарушением антикоррупционного законодательства. Как сообщают «Ведомости», иск за подписью первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина был зарегистрирован в Хамовническом суде Москвы 20 августа. Сумма исковых требований превышает 500 млн руб.

Размер официально задекларированного дохода генерал-лейтенанта за период с 2010 по 2023 год составил 47,6 млн руб., у его жены — чуть более 41 млн руб. При этом Кузнецовым приобретались дорогостоящие объекты недвижимости, которые записывались на супругу или дочерей. По оценке Генпрокуратуры, общая стоимость таких объектов недвижимости, находящихся в Москве, Московской области и Краснодаре, составляет около 241 млн руб.

Кроме того, во время обысков были изъяты большие суммы наличных в рублях и иностранной валюте, а также коллекция редких монет и ювелирных украшений. Всего у Кузнецова найдено имущество стоимостью 504,8 млн руб., что более чем в пять раз превышает официальный доход его и супруги за последние 14 лет.

В мае этого года СКР завершил расследование резонансного уголовного дела экс-начальника управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна в размере свыше 80 млн руб. По версии следствия, взятка предназначалась за содействие в заключении госконтрактов на сумму 372 млн руб. За это предприниматель приобрел и оформил на супругу генерал-лейтенанта участок земли в Краснодаре, а также построил на ней жилой дом площадью 1125 кв. м.

Влад Никифоров, Иркутск