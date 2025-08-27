Уиткофф: Путин хочет урегулирования конфликта на Украине

По словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, президент России Владимир Путин хочет урегулировать конфликт на Украине. В интервью Fox News господин Уиткофф заявил, что Владимир Путин «приложил искренние усилия, чтобы вступить в диалог», в частности, на саммите на Аляске.

Ранее Стив Уиткофф сообщил, что встретится с представителями Украины в Нью-Йорке. По его словам, США планируют завершить конфликт до конца года.

После визита Стива Уиткоффа в Москву и трехчасовой беседы с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп анонсировал саммит, который состоялся 15 августа на Аляске. По итогам той встречи президент России согласился с необходимостью предоставления Украине гарантий безопасности.