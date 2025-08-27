Радулов стал победителем в номинации кинофестиваля

Нападающий ярославского ХК «Локомотив» Александр Радулов признан победителем в номинации «Оригинальный герой» третьего фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Dос. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Фестиваль прошел в Москве. На нем были представлены документальные фильмы и сериалы стриминговых сервисов, в том числе фильм «Кубок Гагарина. Верить в мечту» о финале Кубка Гагарина сезона 2024/2025, по итогам которого «Локомотив» впервые завоевал главный трофей КХЛ.

В трейлере к фильму показаны небольшие отрывки из интервью с главным тренером Игорем Никитиным, вратарем Даниилом Исаевым, нападающими Максимом Шалуновым, Максимом Березкиным и Егором Суриным. Включены в фильм также беседа с Александром Радуловым и его супругой и видео перепалки форварда с судьями во время матча.

Напомним, что фильм выйдет 28 августа.

Алла Чижова